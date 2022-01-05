بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين ونقل بالوظائف القضائية

01:24 م الأربعاء 05 يناير 2022
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين ونقل بالوظائف القضائية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 52 بتاريخ 31 ديسمبر لسنة 2021، القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 622 لسنة 2021، ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية.

وتضمن القرار الجمهوري، ترقية 67 عضواً بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس المحكمة، ونقل 74 قاضياً من محاكم الاستئناف للعمل بمحكمة النقض، بالإضافة إلى بعض الترقيات الأخرى إلى درجات رؤساء ومستشارين بمحاكم الاستئناف.

وجاءت الأسماء كالتالي:

قرار جمهوري الوظائف القضائية الرئيس عبد الفتاح السيسي محكمة النقض

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