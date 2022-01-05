الجريدة الرسمية تنشر قرار القوى العاملة بتوقيع اتفاقية عمل جماعية لصرف مزايا لـ 620 عاملا

كتب - أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 2 الصادر بتاريخ 2 يناير 2022 ، قرار وزارة القوى العاملة بتوقيع اتفاقية عمل جماعية 14 أكتوبر 2021، مع شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة، والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة.

ونصت الاتفاقية على صرف مزايا للعاملين بمصنع الشركة ببورسعيد من دون المديرين بالمستوى الوظيفي MC، تتمثل في بدل مخاطر بقيمة 1150 جنيها، ويتم منحها للعمالة الفنية دون غيرها والتي تتعامل بشكل مباشر مع الإنتاج، وبدل وجبة ومواصلات وطبيعة عمل بقيمة 3370 جنيها، فضلا عن بدل ورادى للعاملين بنظام الورادي فقط بقيمة 650 جنيها، وبدل موقع خاص بالعاملين بمخزن الرسوة بقيمة 1500 جنيه.