إحالة تعديلات قانون الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة بالبرلمان

01:14 م الأربعاء 05 يناير 2022
إحالة تعديلات قانون الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة بالبرلمان

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

كتب- نشأت علي:
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الأربعاء، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس.

وجاء مشروعا القانونين كالتالي:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط (تحيا مصر 1، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

حنفي جبالي مجلس النواب قانون الشهر العقاري لجان البرلمان

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