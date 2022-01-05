بطاقات التموين.. المصيلحي لمصراوي: إجراء قبل إعادة هيكلة الدعم

كتب- محمد عمارة ومحمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة رصدت وجود نقص في بعض البيانات والمعلومات للعديد من حائزي البطاقات التموينية.

وأضاف المصيلحي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، هاتفيًّا، اليوم الأربعاء: "هنوزع زي استمارات عشان نجمع من الناس بياناتها، وده مش هيوقف صرف السلع التموينية ولا حاجة، الناس بتصرف زي ما هي".

وكشف مصادر حكومية أن هناك إقرارًا سيكتبه المواطن أطلق عليه مجازًا (بوكليت الدعم)، سيسجل فيه المواطن بكامل إرادته جميع ما يمتلكه؛ سواء عقارات أو سيارات أو أراضي أو شركات أو سجلات؛ سواء ضريبية أو تجارية، وغيرها من البيانات التي تخص الأسرة بالكامل وسيوقع المواطن إقرارًا بالمسؤولية الكاملة عما جاء في هذا الإقرار، وستعد أية مخالفة في الإقرار بمثابة تزوير في أوراق رسمية.

وأضافت المصادر أن عددًا من المواطنين قد كتبوا تلك البيانات من قبل في 2018؛ لكن لم يتم تحديثها في ما بعد، موضحًا أن هذا الإجراء سيستغرق شهرَين على الأقل، وبعدها سيصبح لدى الدولة قاعدة بيانات كاملة سيتم على إثرها تقسيم المواطنين على فئات أولى بالرعاية وفئات تحتاج إلى نصف دعم وفئات لا تحتاج إلى الدعم، ويأتي ذلك في إطار عمل اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ لصياغة منظومة الدعم قبل الموازنة القادمة .