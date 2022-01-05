بيان عاجل بالبرلمان بشأن غرق مركب صيد بكفر الشيخ

كتب- نشأت علي:

ألقى النائب يونس فرج عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بشأن غرق مركب صيد من مركز البرلس بكفر الشيح قرب سواحل دمياط، مساء الإثنين الماضى، نتيجة انفجار اسطوانة غاز، كان على متنه 9 أشخاص.

وقال النائب في بيانه، فقدت البرلس بكفر الشيخ ستة أشخاص، أربعة منهم أشقاء وزوج اختهم وابن خالتهم، في حادث غرق مركب صيد بالبحر الأبيض المتوسط قرب سواحل دمياط، حيث تعرض المركب للغرق نتيجة انفجار اسطوانة غاز كانت بالمركب الذي كان على متنه 9 صيادين.

وأضاف فرج في بيانه: ما زال العدد الباقي غير معروف مصيره، حيث جرت محاولات لانتشال الضحايا، وقام محافظ كفر الشيح بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة البحث وانتشال الضحايا ولكن جميع المحاولات لم تنجح، ولم نعد قادرين على مواجهة تساولات أهالي الضخايا في كفر الشيخ.

وناشد عضو مجلس النواب، الجهات المعنية بسرعة التحرك وإرسال طائرة استكشافية لتسهيل البحث عن الضحايا والوصول لهم، في محاولة لرفع المعاناه عن الأهالي الذين يريدون دفن أبناءهم.

وتابع: "احنا معرضين لمثل هذه الحوادث باستمرار، فهناك مركب آخر غرق أمس لكن تم انتشال الجثة، ونحتاج جهة نتواصل معها في مثل هذه الحوادث".