بالأسعار والمواصفات.. كيفية الحصول على شقة بالقاهرة- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان، فتح باب التخصيص، لعدد من الشقق السكنية كاملة التشطيب بمساحات من 95 مترًا وحتى 120 مترًا، بالمجاورة الأولى بالتجمع السكني الجديد أطلس بحلوان بمحافظة القاهرة، يوم 16 يناير الجاري.

ويتم التخصيص في هذا المشروع بنظام أسبقية الحجز وسداد مقدم الحجز، حيث يتم شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 300 جنيه اعتبارًا من 16 يناير، ويبدأ الحجز للوحدات يوم ٢٥ يناير.

وأكد الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، أنه سيتم إغلاق باب التخصيص بانتهاء تخصيص الشقق المعروضة، لافتًا إلى أنه يوجد أنظمة للسداد الفوري والتقسيط.

- الأسعار:

سجل سعر المتر في جميع الشقق 4460 جنيه، فيما وصل سعر الشقة الـ95 مترًا لـ431 ألف جنيه، بعد إضافة نسب التميز 2%، كما سجلت الوحدة الـ115 متر 519 ألف.

كما سجلت الوحدة الـ107 أمتار 491 ألف بعد إضافة نسب التميز والتي وصلت لـ3%، ووصلت الوحدة الـ120 مترا لـ533 ألف جنيه.

نظم السداد:

- يتم سداد 50% من قيمة الوحدة مقسمة لـ10% جدية حجز، 15% عند التخصيص و30% دفعة استلام.

- يتم سداد 50% من قيمة الوحدة على 5 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة عبارة عن أقساط شهرية بفائدة البنك المركزي المعلن عنها.

- يوجد خصم 3% على شراء الوحدة بنظام الكاش.