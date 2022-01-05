طقس 6 أيام.. برودة وشبورة تصل للضباب

05:00 ص الأربعاء 05 يناير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس من غد الأربعاء إلى الاثنين 10 يناير 2022، يكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت في بيان لها، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، جاءت على النحو التالي:

الأربعاء 5 يناير 2022:

شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، تصل لحد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بجانب نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

من الخميس 06 يناير إلى السبت 8 يناير 2022:

شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، تصل لحد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

من الأحد إلى الاثنين:

شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، تصل لحد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بجانب نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

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شبورة مائية الضباب الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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