الغزل والنسيج: إعانات عاجلة لشهيد العمل والمصابين في حادث شركة النصر بالمحلة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، تقديم الدعم المادي إلى شهيد العمل والمصابين في حادث شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المتضررين من انهيار أحد أسقف صالات النسيج أمس الاثنين.

وبحسب بيان اليوم، أكدت النقابة، أنه جاري التنسيق مع إدارة الشركة واللجنة النقابية لصرف إعانات عاجلة إلى شهيد العمل وكذلك المصابين.

وقال عبدالفتاح إبراهيم في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن ما تقوم به النقابة العامة يأتي في إطار دورها المستمر ليس فقط في توعية عمالها بحقوقهم وواجباتهم ،ولكن أيضا في الوقوف بجانبهم وقت المحن والأزمات، مكررا عزاء النقابة العامة في شهيد العمل، ومتمنيا للمصابين سرعة الشفاء.

وشهدت قرية الدواخلية التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية في الساعة السابعة صباحا تشييع جنازة العامل "السيد شعبان" ضحية واقعة انهيار سقف عنبر مصنع شركة النصر للغزل بالمحلة في مشهد جنائزي شارك فيها المئات من زملائه العمال والعاملات حتى مثواه الأخير ودفن بمقابر أسرته.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء هاني عويس مدير أمن الغربية باشرت خلال جولتهما التفقدية ميدانيا مساء و يرافقهما الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وكافة القيادات الأمنية والتنفيذية ، إلى موقع شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

كما يأتي ذلك علي خلفية انهيار سقف أحد عنابر الشركة، أثناء خروج الوردية الأمر الذي نتج عنه إصابة عدد ٦ عمال تم خروج ٥ منهم عقب تقديم الرعاية الطبية، وحالة واحدة تم وضعها بالعناية المركزة وما زال البحث عن أحد العمال تحت الأنقاض.

وكانت قوات الحماية المدنية، نجحت في انتشال جثمان الشاب الضحية، بعد استمرار أعمال رفع الأنقاض والبحث لأكثر من 6 ساعات متواصلة حتي تم تحديد موقعه.

بينما جاءت أسماء ضحايا ومصابي حادث انهيار المصنع كل من عاشور السيد على عامل مصاب كسر بالجمجة وإبراهيم علام فرج الشيخ مصاب كدمات بالذراع الأيسر ومحمد أحمد عبد القادر عامل مصاب كدمه بالرأس محمد احمد السيد غنيم عامل مصاب كدمه بالرأس ومحمود الششتاوي محمود نصار عامل مصاب مصاب ارتجاج واشتباه كسر جمجمة بينما جاري البحث عن السيد شعبان نعمان عامل مفقود تحت أنقاض.

كما أعطى المحافظ توجيهاته إلي قيادات مديرية الصحة بتوفير كافة أوجه الرعايا الطبية للمصاب في العناية المركز.