الوطنية للإعلام: اتفقنا مع المالية على صرف مستحقات العاملين مع علاوات وترقيات

كتب- مينا غالي:

قالت الهيئة الوطنية للإعلام، إن حسين زين رئيس الهيئة اجتماعًا مع رؤساء قطاعات الهيئة، وعرض في الاجتماع ما أسفرت عنه الجهود المبذولة مع وزارة المالية لصرف مستحقات العاملين بالهيئة من علاوات خاصة وترقيات وتسويات، لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت الوطنية للإعلام في، بيان لها، الثلاثاء، أن وزارة المالية في سبيلها لتوفير التمويل المالي لصرف هذه المستحقات تباعا في غضون الأيام القادمة حرصاً من الدولة على دعم الهيئة الوطنية للإعلام في أدائها لدورها الوطني ومضيها قدما في العمل على حوكمة منظومة العمل والتحول الرقمي لتطوير كافة جوانب العمل بها.

وناقش أيضًا مع رؤساء القطاعات الوضع الراهن من التطبيق التجريبي لنظام البصمة بالهيئة ومدى كفاءة الأجهزة لاستيعاب كافة العاملين سواء أثناء الدخول والخروج ومعالجة أوجه القصور، وكذلك استكمال باقي مكونات النظام.

وأكد حسين زين، حرصه التام على عدم المساس بحقوق العاملين وصرف أجورهم وفقًا للقواعد المعمول بها ودون تأثير عليها نتيجة الأعمال التجريبية لنظام بصمة الحضور والانصراف.