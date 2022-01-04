بالصور.. "قيادات النواب" ترسل التهاني بريديًا للأعضاء الأقباط

10:23 م الثلاثاء 04 يناير 2022
بالصور.. "قيادات النواب" ترسل التهاني بريديًا للأعضاء الأقباط

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

أرسلت هيئة مكتب مجلس النواب، برقيات للأعضاء المسيحيين، للتهنئة بمناسية عيد الميلاد المجيد، في لفتة طيبة تؤكد وحدة الصف المصري والنسيج الوطني.

وعلى صفحتها الخاصة نشرت النائبة الدكتورة نانسي نعيم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برقيات تهنئة وصلت إليها من وكيلي مجلس النواب والأمين العام ووزير شئون المجالس النيابية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت "نعيم"، على صفحتها، إنه وسط هذا الصقيع تأتيك بعض الأشياء لتعطيك شعوراً حقيقياً بالدفأ، مشيرة إلى أن أسعد اللحظات حينما يأتيني موظف البريد ليسلمني مثل هذه المعايدات والتهاني بمناسبة قدوم العيد.

وأضافت قائلة: "أشياء بسيطة تعطيك القدرة على تحمل سخافات الحياة وتمنحك القوة لمواجهة ما بها من إحباطات"، ووجهت الشكر لرئيس ووكيلي المجلس والأمين العام وزعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد، ووزير المجالس النيابية ووزير الداخلية والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان وكل رؤساء اللجان.

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