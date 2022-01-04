المناطق والوحدات المتاحة.. متحدث الإسكان يكشف موعد الإعلان عن تفاصيل حجز شقق الإيجار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه يتم التجهيز حاليا لملف عن طرح 100 ألف شقة بالإيجار بعد توجيهات الرئيس بضرورة العمل على وجود 100 ألف وحدة سكنية بالإيجار، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الملف خلال 3 أسابيع ويشمل المناطق والوحدات المتاحة للطرح.

وأضاف خطاب، في تصريحات تليفزيونية، أن وزارة الإسكان تواجه التشوه العمراني الذي حدث في الفترات السابقة عن طريق بالتنمية العمراينة، حيث يتم طرح بدائل كثيرة لتناسب المواطنين من ضمن هذه البدائل طرح شقق تمليك وآخرى بالإيجار.

وتابع: "آخر وحدات تم طرحها كانت من شهرين ضمن مشروع سكن لكل المصريين2، حيث شهد الطرح وحدات 75 مترا وحتى 120 مترا، منها جاهز للاستلام وآخرى بعد 3 سنوات".

​