"القومي للإعاقة": ذوو الإعاقة البصرية قوة فاعلة في المجتمع

القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،إن ذوي الإعاقة البصرية قوة فاعلة بالمجتمع، والمجلس يسعى دوما إلى دمجهم وتعزيز وحماية حقوقهم من خلال آليات تشريعية ورقابية ومجتمعية.

ودعا "مرعي"، في بيان اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة اليوم العالمي لمولد "لويس برايل" مخترع الكتابة بطريقة برايل - كافة فئات المجتمع المصري لإذكاء الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والإعاقة البصرية بشكل خاص.

وأكد أن هناك عددًا من الإجراءات التي تمت بحق تمكينهم وتوفير الإتاحة لهم في المجتمع على مختلف المجالات خاصة في التكنولوجيا المساعدة التي تهدف لإتاحة أدوات ووسائل وتطبيقات تكنولوجيا جديدة لهم تضمن تسهيل تواصلهم مع الآخرين.

يذكر أن الأمم المتحدة قد خصصت يوم 4 يناير من كل عام ليكون يوما عالميا للاحتفال بلغة برايل، ويهدف هذا اليوم لإذكاء الوعي بأهمية لغة برايل بوصفها أحد سبل وصول لأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية للمعلومات بجانب الإمكانيات التكنولوجية الأخرى المساعدة التي توفر المطبوعات بصورة سمعية.

كما يهدف الاحتفال به لتشجيع المجتمع على الاهتمام بهذه الفئة وتوفير سبل الاتاحة للمعلومات أمامهم مما يساعد على إدماجهم مجتمعيًا واستثمار طاقاتهم وتوطيد تواجدهم الفعلي فى مجتمعاتهم، بالإضافة لإتاحة المجال للتعرف على المشاكل التي قد يواجهونها.