"دفاع النواب" تناقش دور جهاز تنظيم الاتصالات في التوعية بالأمن السيبراني

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، رئيس اللجنة، جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في التوعية بالأمن السيبراني.

شارك في الاجتماع الذي يأتي للتعرف على حملة التوعية بالأمن السيبراني التي أطلقها المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERT التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الدكتور محمد محمد عبدالفتاح مدير عام شئون المجالس النيابية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والدكتور علي الشيخ مدير إدارة حماية البنى التحتية الحرجة للمعلومات وخطط الطوارئ.

وقال اللواء إبراهيم المصري، وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع، إن الأمن السيبراني مرتبط بالأمن القومي، مطالبًا ضرورة الاهتمام بالمناهج التعليمية فيما يخص الأمن السيبراني.

وأكد الدكتور علي الشيخ، مسؤول جهاز تنظيم الاتصالات، إن الحملة تضمنت التوعية موضوعات غاية في الأهمية في ظل التوسع في الاعتماد على شبكات الاتصالات واستخدامات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال أعداد كبيرة من المستخدمين في الفترة الأخيرة ومن مختلف المراحل العمرية.

واستمع النواب لدور الجهاز في تحقيق الحماية للحسابات الشخصية على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك الحفاظ على البيانات الشخصية حيث تضمن الاجتماع مناقشة تفاصيل التعريف بالأمن السيبراني وكيف أصبح من أهم الموضوعات التي توليها الدول أهمية كبيرة لارتباطها بالأمن القومي للدول حتى وصل الأمر إلى أن الدول تتعرض لهجمات وحروب سيبرانية فيما بينها.

•كما ناقش الاجتماع التعريف بالبرمجيات الخبيثة وأنواعها وكيف يتم اختراق الأجهزة، والعلامات التي تدل على اختراق الأجهزة وكيفية حمايتها من الاختراق وطرق التعامل مع الاختراق والعمل على ضرورة الاعتماد على كلمات المرور Password القوية لأنها خط الدفاع الأول ضد المهاجم السيبراني، وكيفية انشائها والحفاظ عليها وكذلك أهمية الاعتماد على برنامج إدارة كلمات المرور PASSWORD MANAGER وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية 2FA في تأمين الحسابات الشخصية.

وتناول اللقاء دور مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكيفية الحفاظ على الحسابات الشخصية على التواصل الاجتماعي وكيفية الحفاظ على الهوية الشخصية، بالإضافة الى كيفية استرجاع الحسابات المخترقة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك التعريف بالبيانات الشخصية التي يحذر مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يتم اختراق الخصوصية الشخصية للمستخدمين.

وأكد الدكتور علي الشيخ، أن سلامة الأطفال على الإنترنت من أهم الموضوعات التي تم التوعية بها ضمن الحملة وتوجيه التوصيات لأولياء الأمور بكيفية متابعة الأبناء والتعريف بكيفية تجنب الأمور السلبية التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال على شبكات الإنترنت فضلًا عن مواجهة التصيد الإلكتروني والتعريف بطرق الاحتيال وسرقة الحسابات البنكية وكيفية اكتشاف عمليات الاحتيال والحماية منها.

وأضاف، أن هناك تعاون مع وزارة التعليم لوضع مناهج لطلاب المدارس للتوعية وكذلك التعاون من اجل انتاج برامج وألعاب للأطفال للتوعية، مشيرًا إلى أن المركز الوطني لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERT التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بإصدار رسائل توعوية بشكل يومي على صفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتوعية المستخدمين لخدمات الاتصالات المختلفة بالإضافة إلى التوعية التي تتم من خلال التحديث الجديد الذي تم في التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA في بداية هذا العام 2022.

وفي نهاية الاجتماع، أشاد أعضاء لجنة الدفاع بمجلس النواب على جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التوعية بأهمية ومخاطر الأمن السيبراني وكذا على الموضوعات الهامة التي تناولها.

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