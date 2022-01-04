أحمد قذاف الدم ويسرا وإيناس الدغيدي يقدمون واجب العزاء في ابنة نقيب المحامين - صور

البيئة: بدء التخلص من ١٠٠٠ طن زيوت ملوثة بمحولات الكهرباء منذ الستينات

كتب- مينا غالى:

تصوير: هاني رجب

قدم المسئول السياسي في جبهة النضال الوطني الليبية أحمد قذاف الدم، واجب العزاء في المهندسة هالة رجائي، ابنة نقيب المحامين رجائي عطية، بمسجد الشرطة بصلاح سالم، الثلاثاء.

وحرصت الفنانة يسرا والإعلامية إيناس الدغيدي والمهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر، على تقديم واجب العزاء، في كريمة نقيب المحامين رجائي عطية.

ويقام مساء اليوم، الثلاثاء، عزاء المهندسة هالة رجائي، ابنة نقيب المحامين رجائي عطية، وذلك بمسجد الشرطة بصلاح سالم.

وحضر لتقديم واجب العزاء كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة.

كما شارك في العزاء، الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، والمستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنة رجائي عطية نقيب المحامين.

وشارك كذلك في العزاء عدد من النواب والمحامين والمستشارين لمواساة نقيب المحامين في مصابه.

وشيعت أمس بعد صلاة الظهر، جنازة الفقيدة المهندسة هالة رجائي عطية، نجلة رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الحزن سيطرت على رجائي عطية.

وتقدم المشيعين رجائي عطية نقيب المحامين، وعددٌ من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأسرة وأهل الراحلة المهندسة هالة رجائي، إلى جانب عدد من أصدقائها ومحبيها.

​