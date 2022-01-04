مصادر بمطار القاهرة تكشف سبب منع توفيق عكاشة من السفر للإمارات

كتب - محمد عبيد

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، سفر الإعلامي توفيق عكاشة إلى الإمارات، لإدراجه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، بناء على طلب إحدى الجهات بسبب التحقيق معه في قضايا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إنه تم منع سفر الإعلامي توفيق عكاشة، إثناء إنهاء إجراءات سفره على الطائرة الإماراتية المتجهة إلى دبي، بناء على طلب إحدى الجهات، التي أدرجته على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لحين تعديل وضعه القانوني .

وأشارت المصادر، إلى أن توفيق عكاشة تفّهم الوضع القانوني الذي منعه من استكمال إجراءات سفره، الذي تم إلغائه وخروجه من المطار.

وكان توفيق عكاشة، صدرت ضده أحكام نهائية في عدة قضايا، ومنها قضيته السابقة مع مطلقته وابنهما، ورفعت مطلقته المذيعة رضا الكرداوي، دعوى نفقة، وحصلت على أحكام لها ولابنهما يوسف بقيمة 450 ألف جنيه، وقد تم تحويل عكاشة لنيابة مدينة نصر.

وفي وقت سابق خضع الإعلامي توفيق عكاشة لعملية جراحية لاستئصال المرارة بعد وعكة صحية أصيب بها في أكتوبر الماضي، ونقل على إثرها لمستشفى العلمين، وخضع لفحوصات وتحاليل بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، والتي حدد على إثرها موعد العملية الجراحية بعد يومين من الفحوصات.​

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