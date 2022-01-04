وزيرة التضامن: حملة إعلامية كبرى الفترة المقبلة للتوعية بمزايا قانون المشروعات الصغيرة

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون لها أثر إيجابى كبير يتمثل في دعم الجهود المبذولة من قبل الدولة، والوقوف على الملاحظات ومعالجتها إن وجدت.

وأضافت "جامع"، أن الوزارة وهيئة التنمية الصناعية، ستتولى بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والكهرباء، إنهاء المستندات الخاصة بالمستثمرين بشأن توصيل المرافق نيابة عن المستثمرين والمصنعين، للتيسير عليهم على أن يكون تعامل المستثمرين والمصنعين مع الوزارة وهيئة التنمية الصناعية من خلال آليات مبسطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوجيهات القيادة السياسية بشأن التيسير على المستثمرين.

وقالت الدكتورة نيفين جامع، إن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حملة إعلامية كبرى لتوعية المواطنين بشأن والمزايا المنصوص عليها في قانون المشروعات الصغيرة وكيف يستطيع الشاب أن يكون مستثمر وصاحب مشروع، وأن الأمر غير قاصر على التمويل فقط، ولكن سيتم عمل برنامج من قبل جهاز المشروعات مخصص لمن يرغب في العمل بالمشروعات الصغيرة وتقديم كل الدعم الفني اللازم لهم.

وأضافت "جامع"، أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالقطاع الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحتى لا تتحول المجمعات الصناعية لكيانات بدون تشغيل سيتم إطلاق البرنامج المخصص من قبل جهاز المشروعات لتقديم كل الدعم الفنى اللازم للشباب، قائلة:" ناس كتيرة عايزة تشتغل فى المشروعات الصغيرة ومش عارفة إزاى إحنا موجودين ولدينا الكثير من التيسيرات".

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه فيما يخص تسعير الوحدات بالمجمعات الصناعية تم عمل حصر للوقوف على أسعار المتر، واتضح أن محافظة قنا على سبيل المثال المتر بها فى الوحدات بالمجمعات الصناعية بـ15.5 جنيها، وأن هناك فلسفة فى هذا الصدد قائمة على عدم تحقيق الربح بقدر ما يهدف التسعير للتيسير على المستثمرين، لافتة إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك مزيد من التيسيرات.