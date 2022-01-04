وزير الطيران يتفقد استعدادات مطار شرم الشيخ لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم

كتب - محمد عبيد:

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية فى مطار شرم الشيخ الدولي، الثلاثاء، لمتابعة استعدادات استقبال ضيوف مصرمن الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم، قبل انطلاق النسخة الرابعة في الفترة من 10 إلى 13 ينايرالجاري .

وتفقد وزير الطيران صالات السفر والوصول بالمطار للوقوف على سير العمل، ومتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مختلف المواقع، واطمأن من مسئولي الحجر الصحى على توافر كافة الإمكانيات في السفر والوصول.

وتفقد وزير الطيران التسهيلات المقدمة لضيوف المنتدى والكاونترات، التي تم تخصيصها لإنهاء الإجراءات في السفر والوصول لراحة وسلامة المسافرين .

وتفقد الطيار محمد منار، الخدمات الأرضية بالمطار ونظام صرف الأمطار ومخرات السيول، ووجه بضرورة التأكد من تطهيرها وخلوها من أي عوائق أو حواجز بصفة مستمرة تحسباً لأي تغييرات مناخية.

وأكد وزير الطيران، جاهزية مطار شرم الشيخ الدولى لاستقبال وفود منتدى شباب العالم بالصورة التي تليق بمكانة مصر وريادتها، بفضل جهود وتعاون جميع مؤسسسات الدولة المصرية لإنجاح هذا الحدث الكبير.

ووجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث، الذي يستضيف شباب من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن المنتدى يبعث برسالة أمل وتفاؤل للشباب، بأننا قادرون على مواصلة الإنجازات والإبداع والتنمية على أرض السلام مدينة شرم الشيخ.

وأعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن تقديره وفخره بجميع العاملين بالمطارات المصرية على جهودهم الكبيرة، وتفانيهم في عملهم في ظل ظروف مناخية صعبة تشهدها دول العالم ومن بينها مصر، مؤكدا أن العنصر البشرى الذي يمثل الثروة الحقيقية لقطاع الطيران المدني المصري على قدر كبير من المسئولية والاحترافية والتدريب لضمان جاهزية المطارات ورفع كفاءة العمل فى كل المواقع .

ووجه وزير الطيران، الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على جهودهم وجاهزيتهم دائما لاستقبال ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم .

ومن جانبه قال اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ، إن المطار جاهز تماما لاستقبال وفود المنتدى، وتم تخصيص ٤ كاونترات لإنهاء إجراءات المشاركين فيه مع تشكيل فرق عمل على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة انتظام حركة التشغيل .

رافق وزير الطيران المدني خلال الجولة، باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام، واللواء أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات.

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