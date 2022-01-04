الآن.. هلال جمادى الآخرة يزين سماء مصر والوطن العربي - صورة

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن هلال شهر جمادى الآخرة 1443 هجرية، يزين سماء مصر والوطن العربي، حاليا، بعد غروب الشمس، والانتقال نحو بداية الليل.

وأشارت الجمعية في بيان لها، الثلاثاء، إلى أن هلال جمادى الآخرة يشاهد بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء خالية من الغيوم.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح اكثر ارتفاعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب غير hgمضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن القمر وصل منزلة الاقتران يوم الأحد 02 يناير عند الساعة 09:33 مساءً بتوقيت مكة، منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

وتابعت: وهلال القمر سيكون هذه الليلة في حالة اقتران مع كوكب عطارد (-0.7) وكلاهما موجود في كوكبة الجدي، وستكون المسافة الظاهرية بينهما 3 درجات، وهي واسعة ليشاهدا سويا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك باستخدام المنظار.

ولفتت إلى أن هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب زحل سيد الحلقات (0.6) الخافت، حيث يفصل بينهما 4 درجات حيث سيكون القمر إلى الجنوب من زحل.

وأشارت الجمعية، إلى أنه سيلاحظ يوما بعد يوم أن هلال القمر تزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس .

وأوضحت أن السبب في رؤية للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض، مشيرة إلى أنه بمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.