بكري يحذر من مخطط تصفية الشركات التابعة لقطاع الأعمال

كتب - نشأت علي:

حذر مصطفي بكري عضوٍ مجلس النواب، من مخطط تصفية الشركات العامة التابعة لوزارة قطاع الاعمال.

وقال بكري في اجتماع لجنة الصناعة، الثلاثاء، لمناقشة طلبي الإحاطة المُقدمين من النائبين مصطفي بكري ومحمود قاسم، إن تصفية فرع الشركة الشرقية للدخان بمحرم بك، أمر خطير ولا سند له ويعد إهدارا للمال العام.

وحذر بكري من تصفية العمالة، وقال:"لا يجب التلاعب بالنار خاصة وأن الرئيس أكد على الحفاظ على العمالة وحقوقها".

واتهم بكري رئيس الشركة القابضة للكيماويات عماد الدين مصطفى، بالسعي إلى تصفية الشركات وتعيين إدارات مرفوضة، ضاربا المثل بتعيين محمد حسنين رضوان رئيسا لشركة كيما، رغم رفض الجهات الأمنية _ على حد قوله، مضيفا:"أمتلك المستندات التي تؤكد ذلك".

وانتقد النائب محمود قاسم قرار إغلاق الشركة، وقال إن الحديث عن نقلهم لأكتوبر تعجيز.

ومن جانبه دافع رئيس الشركة القابضة، عن إغلاق الفرع وطالب الإدارة بالتراجع عن القرار.

وطالبت لجنة الصناعه في ختام اجتماعاتها بضرورة ان تقدم الشركه القابضه مذكره توضح فيها الاسباب التي دعتها الي اغلاق الشركه واوضاع العماله في المصنع