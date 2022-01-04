حسام غالي يطالب بعدم السماح للمحافظات بالحصول على نسبة من استثمارات الهيئات الشبابية

06:02 م الثلاثاء 04 يناير 2022
حسام غالي يطالب بعدم السماح للمحافظات بالحصول على نسبة من استثمارات الهيئات الشبابية

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

طالب النائب حسام غالي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الشباب، بعدم السماح للمحافظات بالحصول على نسبة من أرباح الاستثمارات المقامة على مراكز الشباب والهيئات الرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات مراكز الشباب.

وقال وكيل لجنة الشباب، إن الهدف من الاستثمار في مراكز الشباب هو تنمية الموارد الرياضية، من أجل العمل على دعم الناشئين وتوفير المناخ المناسب لهم، لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.

وأشار "غالي"، إلى أن الرياضة قائمة على الموارد، لذلك يجب الحفاظ عليها وعدم استقطاع جزء منها لصالح وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات، مؤيدًا مطالب اللجنة بالتوصية بعدم السماح للمحافظات بالحصول على نسبة من الاستثمارات المقامة على مراكز الشباب والهيئات الرياضية المختلفة.

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