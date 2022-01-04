غداً.. انطلاق الدورات التدريبية المجانية للعاملين بالمطاعم والمجالات السياحية ON LINE

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت لجنة التدريب والتنمية البشرية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة هشام وهبة، الحصول على منحة تدريبية مجانية للعاملين بالمطاعم والمنشآت السياحية التابعة للغرفة وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الغرفة والمنطمة العربية للسياحة.

وقال هشام وهبة، رئيس لجنة التدريب والتنمية البشرية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هذه الدورات تبدأ فعالياتها غداً الأربعاء 5 يناير الجاري وتقدمها المنظمة بالاشتراك مع برنامج جوجل العالمية للتميز الوظيفي في المجال السياحي بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتم تخصيص نحو 20 ألف منحة تدريبية من قبل شركة جوجل العالمية كبرامج تدريبية افتراضية لتنمية مهارات الباحثين عن العمل في المجال السياحي أو الراغبين في رفع قدراتهم للترقي في مجالات أعمالهم والذين تأثروا سلبيا نتيجة لجائحة كورونا COVID-19 بالقطاع الخاص.

وأضاف وهبة، أن هذه الدورات ( ON LINE) وتلقى خطاباً من المنظمة بهذه المنحة التدريبية التى تهدف لتزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للحصول على وظائف فى كافة مجالات السياحة والتي تشمل (التحول الرقمي ، مفهوم الإدارة ، إدارة الجودة والسلامة، وريادة الأعمال ، الموارد البشرية، وإدارة المشاريع المصممة لصناعة السياحة ).

وأشار إلى إنه نظراً للظروف التي تواجهنا من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، فإن الغرفة لجأت لنظام التدريب عبر الــ ON LINE خلال الفترة الحالية، لمواجهة اتجاه أغلب المنشآت والمطاعم لإلغاء فكرة مشاركة عمالها في الدورات التدريبية، مما يعرقل خطتنا التدريبية الهادفة لتسهيل اكتساب العاملين المهارات المرتبطة بالعمل والحصول على المعارف التي تساعد على تحسين الأداء، فضلاً عن الارتقاء بالمستوى الفني والمهني للعاملين.

وأشار وهبة، إلى أن التدريب أون لاين يوفر اتصال مباشر مع المدرب بشكل مستمر ودون قيود، مما يمنح المتدرب الفرصة للخوض في المجال بكل قوة، وكذلك يمكنه من الحصول على تقييم شامل لمدى التقدم الذي توصل إليه في احتراف المجال، فضلاً عن انه يمكن المتدرب من التعرف على كافة الأشكال المتاحة لتصل لمستوى الإحتراف، مما يزيد من خبرة المتدربين وقدرتهم على التنفيذ والتخطيط للنجاح في مجال اختصاصه.

وأضاف أن التدريب عبر أون لاين له مميزات عديدة، منها استغلال وقت فراغك في التدريب أون لاين، أو يمكنك مشاهدة فيديو أو الإستماع إلى مقطع صوتي خاص بمحتوى المادة في أي وقت وأي مكان، كما أنه أصبح من أساسيات عملية التعلم عن بعد، وأحد الأساليب التعليمية والدراسية الحديثة.

وأوضح وهبة، أن أولى هذه الدورات ستنطلق غداً الأربعاء في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة عبر التسجيل على هذا الرابط اضغط هنا

وتشمل 10 دورات أساسية وتشمل (التحول الرقمي، مفهوم الإدارة ، إدارة الجودة والسلامة، وريادة الأعمال ، الموارد البشرية، وإدارة المشاريع المصممة لصناعة السياحة)، وتختص بالفئات العمرية من 23 إلى 40 عاماً، وسيكون للمرأة بنسبة 50% من المشاركة في هذه الدورات لتمكينها من العمل بالقطاع والمجال السياحي، مشيراً إلى أن المشاركين في هذه الدورات سيحصلون على شهادات دولية معتمدة من المنظمة.