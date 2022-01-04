"تساؤل برلماني عن مصير تعويضات الوفاة والإصابات لعمال الغزل والنسيج بالمحلة

05:51 م الثلاثاء 04 يناير 2022
"تساؤل برلماني عن مصير تعويضات الوفاة والإصابات لعمال الغزل والنسيج بالمحلة

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

طالبت النائبة سامية توفيق، عضو مجلس النواب، في بيان عاجل، اليوم الثلاثاء، الحكومة بتوضيح مصير تعويضات حالات الوفاة والإصابات التي تسببت نتيجة انهيار سقف في مصانع شركة النصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى؛ بسبب تصدعات وشروخ مفاجئة، مما أسفر عن حالات وفاة وإصابات.

وقالت "توفيق"، في بداية الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن المسؤولين عن المصنع قاموا بترميم المبنى في الوقت الذي كان يحتاج إلى إزالة؛ مما أدى إلى الانهيار وسقوط الضحايا.

وشددت النائبة، على ضرورة أن يقدم وزير قطاع الأعمال ورقة عمل توضح أسباب الحادث وما ستقوم به الحكومة بعد هذه الكارثة.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من العقيد خالد عامر مأمور قسم شرطة المحلة، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث، وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، وتم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإسعاف لنقلهم إلى أقرب مستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مجلس النواب تعويضات الوفاة عمال الغزل والنسيج سامية توفيق

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