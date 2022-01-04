المهن الطبية: زيادة المعاشات لـ1000 جنيه بداية من مايو المقبل

04:23 م الثلاثاء 04 يناير 2022
المهن الطبية: زيادة المعاشات لـ1000 جنيه بداية من مايو المقبل

اتحاد نقابات المهن الطبية

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، اتخاذ مجلس الاتحاد، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، قرارًا بزيادة المعاشات بقيمة 100 جنيه شهريا، لتُصبح قيمة المعاش 1000 جنيه شهريا، بدلا من 900 جنيه، اعتباراً من مايو 2022.

وأوضح هيكل، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء نتائج الدراسة الإكتوارية التى تم إجرائها منذ فترة، للوقوف على حالة صندوق المعاشات، وبيان مدى قدرته على الاستمرارية في حال اتخاذ قرار الزيادة، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد يبذل خلال تلك الفترة جهود للتوسع في تحصيل الدمغات الطبية، وتنفيذ مشروعات تحقق زيادة فى موارد الاتحاد، وذلك لتغطية القيمة الإجمالية للزيادة في المعاشات.

ولفت نائب رئيس الاتحاد، إلى أن اتحاد المهن الطبية يصرف المعاش لأعضاء النقابات الطبية الأربعة أعضاء الاتحاد "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، كل ثلاثة أشهر، "فى منتصف فبراير، مايو، أغسطس، نوفمبر"، بإجمالى 3 آلاف جنيه بعد الزيادة الجديدة.

أما الأوراق اللازمة للحصول على المعاشات، فهى:

- استمارة "أ.ن" من النقابة الخاصة بالعضو.

- خطاب من أحد بنوك "مصر - الأهلى- الأسكندرية" بالموافقة على تحويل المعاش عليه (حساب جارى أو توفير).

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة جاردن سيتى - القاهرة.

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