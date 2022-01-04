فصل متعاطي المخدرات.. 3 حالات لإنهاء الخدمة دون إجراء التحليل

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويعرف هذا القانون إعلاميا بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.

وبحسب المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون إذا لم يمثل العامل للتحليل في اليوم المحدد له رغم ثبوت حضوره من واقع مستندات الحضور والانصراف وفقا لأحكام المادة 7 من اللائحة أو حال خروجه من مقر جهة العمل دون أن يقدم عذرا تقبله اللجنة الفنية، أو في حالة ثبوت تعمد غش العينة أو التلاعب بها، يتم إثبات ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، ويعتبر تهربه أو امتناعه عن إجراء التحليل عمدا سببا موجبا لإنهاء خدمته.

وبالنسبة للمرشح فيجب إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل وتوقيعه بما يفيد العلم بذلك، فإذا تخلف عن إجراء التحليل في الموعد المحدد له، دون أن يقدم عذرا تقبله جهة العمل، أو في حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، اعتبر ذلك سببا موجبا للاستبعاد من الترشيح أو إنهاء خدمته بحسب الأحوال.