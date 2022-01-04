ندرة المياه.. تقرير حكومي يحذر من نشوب نزاعات بسبب سد النهضة

02:09 م الثلاثاء 04 يناير 2022
ندرة المياه.. تقرير حكومي يحذر من نشوب نزاعات بسبب سد النهضة

سد النهضة

كتب- محمد نصار:


قال تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن القطاع الزراعي في مصر يستهلك نحو 80% من إجمالي كميات المياه العذبة.

وأضاف التقرير في ما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي: سيؤدي إنشاء سد النهضة الإثيوبي الكبير إلى تفاقم الوضع وقد يؤدي إلى نشوء نزاعات بسبب المياه في المنطقة.

وبين أنه نتيجة الارتفاعات المتوقعة في درجات الحرارة والانخفاضات المحتملة في معدلات هطول الأمطار فمن المرجح أن يزداد الطلب على المياه للأغراض الزراعية، مما سيزيد من مشكلة ندرة المياه.

وذكر التقرير أنه بما أن مصر تعتمد بكثافة على نهر النيل في الزراعة، فستتأثر التنمية الزراعية بتأثيرات تغير المناخ على نهر النيل.

وتتوقع النماذج أن يتفاوت التدفق السنوي لنهر النيل بنسبة زيادة 30% ونسبة نقص يمكن أن تصل إلى 70% وقد يكون لهذين التغييرين الحادين تداعيات خطيرة في ما يتعلق بتزايد مخاطر الفيضان أو موجات الجفاف، مما سيؤدي إلى انخفاض إنتاج الأغذية وزيادة في معدل خسارة الوظائف.

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