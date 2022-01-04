كتب - أحمد جمعة:

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أحدث معلوماتها بشأن متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وقال مدير إدارة الحوادث في منظمة الصحة العالمية عبدي محمود، إن مزيداً من الأدلة تُظهر أن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتسبب أعراضاً أخف من المتحورات السابقة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان أوميكرون سيحتاج إلى لقاح خاص، أوضح عبيدي إنه من السابق لأوانه تحديد ذلك لكنه أكد أن هذا القرار يحتاج إلى تنسيق عالمي ولا يجب أن يتخذه القطاع التجاري وحده، وفق ما نقلت "رويترز".

وتسبب المتحور "أوميكرون" في موجة كبيرة من إصابات كورونا حول العالم خلال الأسابيع الأخيرة.