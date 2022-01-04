رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

01:59 م الثلاثاء 04 يناير 2022
رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعرب خلالها لقداسته ولجميع الأخوة الأقباط عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة.
كما عبر الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته، عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام.

مصطفى مدبولي البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد الإسكندرية

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