شرط وحيد.. الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية لعلاج البرد والأنفلونزا

12:53 م الثلاثاء 04 يناير 2022
شرط وحيد.. الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية لعلاج البرد والأنفلونزا

وزارة الصحة والسكان

كتب- أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام المضادات الحيوية في علاج الفيروسات المسببة لنزلات البرد والأنفلونزا.

وقالت وزارة الصحة، في منشور توعوي، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على فيسبوك: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات المسببة لنزلات البرد والأنفلونزا.. احذر استخدامها بدون استشارة الطبيب.

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وزارة الصحة والسكان نزلات البرد الأنفلونزا المضادات الحيوية

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