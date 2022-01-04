شرط وحيد.. الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية لعلاج البرد والأنفلونزا

كتب- أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام المضادات الحيوية في علاج الفيروسات المسببة لنزلات البرد والأنفلونزا.

وقالت وزارة الصحة، في منشور توعوي، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على فيسبوك: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات المسببة لنزلات البرد والأنفلونزا.. احذر استخدامها بدون استشارة الطبيب.