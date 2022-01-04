مصدر يكشف موعد وصول أدوية كورونا الجديدة إلى مصر

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر مطلع باللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، عن موعد وصول كميات الأدوية الجديدة التي تعاقدت عليها مصر لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وتعاقدت الجهات الصحية في مصر، لشراء وإنتاج 3 أدوية واعدة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة المقبلة، بعدما حققت نتائج إيجابية مؤخرًا.

وبناءً على تلك النتائج، كشفت اللجنة العلمية عن تعديل مرتقب على البروتوكول العلاجي، ليضم عدد من الأدوية الجديدة، من بينها دواء "باكسلوفيد" الذي تنتجه شركة "فايزر"، ودواء "مولونوبرفير"، الذي طورته شركة "ميرك"، فضلًا عن تعاقد هيئة الشراء الموحد لشراء عقار شركة إسترازينيكا "إيفوشيلد".

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه من المنتظر وصول جرعات المرحلة الأولى من عقاري "باكسلوفيد" و"إيفوشيلد" أواخر شهر يناير الماضي، بعدما تعاقدت هيئة الشراء الموحد نيابة عن وزارة الصحة لشراء تلك الأدوية.

وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى من التعاقد تشمل وصول كميات من عقار شركة فايرز تكفي لعلاج 20 ألف مريض بكورونا، وكذلك كميات من عقار إسترازينيكا تكفي لـ 50 ألف شخص.

وبيّن أن هناك شركات أدوية مصرية ستنتج عقار "مولونوبرفير" بأسماء تجارية مختلفة، ومن المنتظر طرحه بالأسواق بعد موافقة هيئة الدواء المصرية.

ودواء "مولونوبرفير"، هو نفس العقار الذي تنتجه شركة "ميرك" لكنه يصنع في مصر، بعدما سمحت الشركة الأميركية لصانعي الأدوية الآخرين بإنتاج عقارها في خطوة تهدف إلى مساعدة ملايين الأشخاص للحصول على الدواء الذي يحتمل أن ينقذ الأرواح.

لمزيد من التفاصيل:

تعاقدت عليها مصر.. تفاصيل 3 أدوية واعدة لعلاج مصابي كورونا