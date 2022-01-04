القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد
كتب- محمد سامي:
هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد الميلاد المجيد، كما هنأت القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد الميلاد المجيد؛ متمنيين من الله أن يعيده على أبناء الوطن والعالم أجمع بكل الخير والبركات.
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