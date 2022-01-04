القوى العاملة: وصول جثمان المصري المتوفى بالسعودية.. غدا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، وصول جثمان الشاب المصري أحمد محمد توفيق عبد الواحد ابن محافظة الدقهلية مركز دكرنس المتوفي في السعودية نتيجة توقف القلب والتنفس، صباح غد الأربعاء.

وبحسب بيان اليوم، يصل المتوفي على الرحلة رقم 2650 لمصر للطيران التي تقلع من مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة 4.40 فجرا لتصل في السادسة صباح غد الأربعاء للقاهرة ، ويصل الجثمان برفقة شقيق المتوفي توفيق محمد توفيق.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن ذلك جاء في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقي تقريراً من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض.

وأشار رجائي، إلى أنه طبقا لتوجيهاتكم تم نقل جثمان الشاب المصري أحمد محمد توفيق عبد الواحد المتوفي نتيجة توقف القلب والتنفس علي نفقة الدولة، وبذلك بعد أن ناشد أخو المتوفي بتدخل وزير القوى العاملة لشحن الجثمان إلى مصر علي نفقة الدولة.

ونوه الملحق العمالي إلي أنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلي مصر.

وفي نفس السياق، قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إنه سيتم صلاة الجنازة على الشاب المتوفى بمسجد المهيني بشمال الرياض اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر، ثم توجه الجثمان إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض تمهيداً لإنهاء إجراءات شحن الجثمان.

وكشف حنفي، أن أخو المتوفي أرسل رسالة صوتية إلي وزير القوى العاملة محمد سعفان وجه فيها الشكر والتقدير علي إصدار تعليماته للملحق العمالي بالرياض أحمد رجائي لنقل المتوفى علي نفقة الدولة.

وأشار رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إلى وزير القوى العاملة، تواصل هاتفيا مع أخو المتوفى المقيم بالرياض، حيث قدم له واجب العزاء داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكد حنفي، إلى أننا كاتحاد عام للمصريين بالسعودية نثني على اهتمام وزير القوى العاملة بأبناء مصر المقيمين بالمملكة وهي أكبر جالية مقيمة على مستوى العالم.

وتقدم حنفي، بالشكر إلى جميع الجهات المعنية التي تكفلت بشحن جثمان الشاب المصري المتوفى في المملكة إلى مصر، وخص بالشكر التحرك العاجل من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والقنصل العام في الرياض السفير طارق المليجي، والملحق العمالي بالقنصلية أحمد رجائي.