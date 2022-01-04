أنشطة قوات الدفاع الشعبي والعسكري لدعم الأجهزة التنفيذية بالمحافظات خلال ديسمبر 2021

وظائف المصريين في ليبيا.. مـد موعد التقديم حتى هذا التوقيت- رابط وخطوات

كتب- محمد سامي:

قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر ديسمبر الماضي، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية.

ونظمت قيادة الدفاع الشعبي والعسكري عدداً من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية إلى عدد من المشروعات التنموية القومية العملاقة، وحرصت على مشاركة عدد من طلاب الجامعات بالافتتاحات التي تمت خلال شهر ديسمبر بصعيد مصر (أسبوع الصعيد) لزيادة الوعي لدى الشباب الجامعي بحجم ما يتم من إنجازات على أرض الواقع .

ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارات لطلبة الجامعات المصرية لعدد من الوحدات العسكرية، بالإضافة إلى زيارة معرض السلاح للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2021) في نسخته الثانية بجمهورية مصر العربية، وتنفيذ زيارة لطلاب جامعة بني سويف إلى مصابي العمليات الحربية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي؛ تقديراً لما قدموه.

ونظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية السابعة والعشرين بجامعة مدينة السادات، والتي تم خلالها إلقاء عدد من المحاضرات عن (كيفية مواجهة الفكر المتطرف- الوعي التكنولوجي والرقمي- دور مصر الرائد في مكافحة الإرهاب والتنمية الشاملة في شتى ربوع الوطن)، بالإضافة إلى تنظيم الندوة السادسة عن (الثقافة الرقمية في عصر الكورونا والميتافيرس- كيفية مواجهة الفكر المتطرف) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتم تكريم عدد من أسر الشهداء ومن أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة الحاصلين على بطولات رياضية على مستوى الجمهورية .