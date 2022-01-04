وظائف المصريين في ليبيا.. مـد موعد التقديم حتى هذا التوقيت- رابط وخطوات

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، مـد موعد قبول طلبات المتقدمين على 58 فرصة عمل للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، إلى السبت المقبل الموافق 8 يناير، لإعطاء فرصة للمتقدمين الذي لم يسمح لهم الوقت بالتقدم خلال الفترة الماضية.

وكان من المقرر، الانتهاء من قبول طلبات المتقدمين على 58 فرصة عمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، يوم الجمعة الماضي 31 ديسمبر 2021.

رابط لتقديم

تضم فرصة العمل 16 مهنة بالمجال الطبي للعمل، وعلى الراغبين للعمل على هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالي

: https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

أول طلبية

وأشار سعفان، إلى أن هذه أول طلبية استقدام للعمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا.

المهن المطلوبة

أخصائي عظام، جراحة عظام، واثنين أخصائي أشعة تشخيصية، وأثنين أخصائي عيون، واثنين أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ، و4 أخصائي جراحة عامة، و4 أخصائي طب أطفال، و4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائي باطنة، و4 طبيب اختصاصي-عناية حثيثة(دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد، و8 أخصائي تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و 6 أخصائي تمريض عام (بكالوريوس تمريض) واثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.

شروط التقديم

يشترط للتقديم على هذه الوظائف، أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، ويشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.

خطوات التقديم

على الراغبين للعمل على هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص على النحو التالي:

1- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة واختيار فرص عمل بالخارج اضغط هنا .

2- أو الدخول على اللينك التالي : اضغط هنا

3- اختيار الدولة التي بها فرص العمل، ثم اختيار الشركة التي بها فرص عمل.

4- اختيار دولة ليبيا، ثم اختيار الشركة ممثلة في مستشفى الداوون القروي.

5- الضغط على بحث والاطلاع على التخصص المطلوب حسب الوظيفة المطلوبة.

6- الاطلاع على تفاصيل المهنة المطلوبة والعدد المطلوب والمؤهل والسن وسنوات الخبرة والتخصص.

7- الضغط على التسجيل على فرصة العمل.

8- تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور أو تسجيل الدخول لأول مرة.