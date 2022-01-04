وسط إجراءات احترازية مشددة.. "الإنجيلية" تحتفل بعيد الميلاد غدًا في كنيسة قصر الدوبارة

كتب- مينا غالى:

تحتفل الكنيسة الإنجيلية، غدًا الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، بكنيسة قصر الدوبارة بميدان التحرير، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، إنه سيبدأ استقبال الإعلاميين والصحفيين بداية من الساعة ٦ مساءً لتغطية الاحتفال، فيما يبدأ الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور الدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة.

وأوضح إدوارد، أن الاحتفال سيتم نقله على الهواء مباشرةً على التليفزيون المصري، وبعض القنوات الفضائية المصرية وعدد من القنوات المسيحية".

وتفقد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، آخر استعدادات كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية للاحتفال بعد الميلاد الجيد المقرر انعقاده غدًا ٥ يناير بكنيسة قصر الدوبارة، للوقوف على آخر الاستعدادات.

وشدد رئيس الإنجيلية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الجميع. مؤكدًا على "ضرورة دقة العمل التنظيمي في تنفيذ كافة وقائع برنامج الاحتفال وإعداد كل الترتيبات اللازمة لاستقبال السادة الضيوف من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة".

وكان قد زار الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفد من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الاثنين، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية، عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، لافتًا إلى أنه يشعر بالمحبة والفرح في زيارة وتهنئة قداسة البابا، باعتباره بابا المحبة، ورمزًا مصريًّا وطنيًّا كبيرًا.

كما رحب قداسة البابا تواضروس بالدكتور القس أندريه زكي، وقال: "أرحب بالقس أندريه وكل الأحباء"، وأوضح: "أن علاقتنا الطيبة تجعل حياتنا أكثر محبة وأكثر فرحًا وجمالًا، هي وصية السيد المسيح أن نكون في عمل محبة كامل، وهي دعوة الميلاد ورسالة البساطة والجمال، بعيدًا عن حياة التعقيد المنهكة للحياة".