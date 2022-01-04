حدث ليلا| بيان النيابة العامة بشأن واقعة "تسجيلات فكري الهواري".. وتحذير جديد من الأرصاد

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

20 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 612 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 322180 حتى اليوم.

حدائق الفسطاط.. صور حديثة تكشف حجم الأعمال في أكبر متنفس بقلب القاهرة

نشر إيهاب حنفي، ‏المتحدث الرسمي بإسم صندوق التنمية الحضرية‏، مجموعة من الصور التي تظهر تطورات إعمال الإنشاءات ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط.

النيابة العامة تصدر بيانا رسميا بشأن واقعة "تسجيلات فكري الهواري"

أصدرت النيابة العامة، بيانا رسميا بشأن واقعة التسجيلات المتداولة لفكري الهواري، مدير سلسة سوبر ماركت شهير، معلنة إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.

كامل الوزير ردًا على مشاهد التكدس والازدحام: لن يتكرر

رد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على مشهد التكدس والازدحام بالقطارات خلال رأس السنة، قائلًا إنه لا يمكن تكراره مرة أخرى.

كامل الوزير: "سعر أجرة الميكروباص سيكون أقل من القطار"

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه بعد الانتهاء من تطوير القطارات والانتهاء من خطة تحديث الإشارات، سيقارن المواطن بين الخدمة المقدمة في القطارات وبين نظيرتها في الأتوبيسات المكيفة على نفس الطريق.

​متحور أوميكرون.. "علمية كورونا" تكشف آخر المستجدات

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن مصر لم تظهر فيها أي حالات إصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" باستثناء الحالات الثلاث التي أعلنت عنها وزارة الصحة الشهر الماضي.

التنبؤ بالفيضان يكشف خريطة الأمطار في 72 ساعة مقبلة

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة.

لصالح المشتري ويطرد الدخلاء.. تفاصيل تعديل قانون الوساطة العقارية

وافق مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين.

الطقس غدا الثلاثاء.. تحول الشبورة إلى ضباب.. وتحذير جديد من الأرصاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

صورة مفبركة ورسالة النهاية.. تفاصيل انتحار فتاة بالحبة القاتلة في الغربية

تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي في محافظة الغربية وسمًا "هاشتاج" بعنوان "حق_بسنت_لازم_يرجع"، وذلك عقب انتحارها بسبب تداول صورة مفبركة لها وهي عارية.

إصابة 14شرطيا خلال احتجاجات ضد إجراءات كورونا في ليختنشتاين الألمانية

تعرضت الشرطة لهجوم خلال مظاهرات ضد تدابير مكافحة فيروس كورونا في بلدة ليختنشتاين الألمانية بولاية سكسونيا أمس الإثنين.

مقتل طفلين جراء عاصفة ثلجية عنيفة شرقي الولايات المتحدة

ضربت عاصفة ثلجية شتوية عنيفة أنحاء عديدة في شرق الولايات المتحدة بما ترك أثره على أكثر من 20 مليون شخص.

إصابة الرئيس الموريتاني بفيروس "كورونا" المستجد

أعلنت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

مقتل 16 شخصا إثر تفاقم القتال بين الجماعات المتمردة شرقي كولومبيا

لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم في كولومبيا نهاية هذا الأسبوع واضطر العشرات إلى الفرار من منازلهم إثر تفاقم القتال بين الجماعات المتمردة في ولاية أراوكا شرقي البلاد.

مسؤولون إسرائيليون: سقوط مروحية عسكرية قبالة الساحل شمال البلاد

قال مسؤولون إن مروحية عسكرية تحطمت قبالة الساحل شمال إسرائيل مساء أمس الإثنين.