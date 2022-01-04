تقرير حكومي يتوقع تراجع نصيب المواطن المصري من المياه لـ303 م3

كتب- محمد نصار:

سلط تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والصادر من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أزمة المياه العذبة في مصر ونصيب الفرد السنوي منها.

وتقع مصر حاليًا تحت خط الفقر المائي العالمي المقدر من الأمم المتحدة بنحو 1000 متر مكعب من المياه سنويًا.

ونشر التقرير تصورا رقميا بشأن نصيب الفرد من المياه السنوي في مصر وذلك وفقًا لمعلومات ودراسات وزارة الموارد المائية والري المصرية.

وبحسب تقديرات الري التي استند إليها التقرير، بلغ نصيب الفرد من المياه عام 2018 نحو 585 مترًا مكعبًا سنويًا، ويتوقع بحلول عام 2025 أن يقل هذا الرقم إلى 496 مترًا مكعبًا سنويًا.

كما أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يقل الرقم أيضًا إلى 444 مترًا مكعبًا سنويًا للفرد، وفي عام 2037 يتوقع أن نصيب الفرد من المياه العذبة إلى 387 مترا مكعبا سنويا.

وتوقعت التقديرات أيضًا أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة في مصر إلى 303 أمتار مكعبة.

وفي حال الوصول إلى هذا الرقم 303 أمتار مكعبة سنويا سيقدر نصيب الفرد من المياه في مصر بما يعادل ثلث خط الفقر المائي العالمي حال ثبات هذا المعدل.