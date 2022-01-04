اليوم.. مناقشة رواية "أبناء حورة" لعبدالرحيم كمال في مكتبة القاهرة

12:00 ص الثلاثاء 04 يناير 2022
اليوم.. مناقشة رواية "أبناء حورة" لعبدالرحيم كمال في مكتبة القاهرة

مكتبة القاهرة الكبرى

(مصراوي):

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، ندوة لتوقيع ومناقشة رواية "أبناء حورة" للكاتب والسينارست عبدالرحيم كمال، بمقر المكتبة في الزمالك، برعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال.

يناقش الرواية الكاتب الصحفي سيد محمود، ويدير الندوة الدكتور خالد الخميسي، وياسر عثمان المدير العام للمكتبة.

ويحضر الحفل كوكبة من المثقفين والكتاب أبرزهم الكاتب ناصر عبدالرحمن، والشاعر إبراهيم عبدالفتاح، ويختتم المطرب علي الحجار، الندوة بفقرة غنائية من إبداعاته الفنية.

ويعرف الجمهور الواسع عبدالرحيم كمال بوصفه كاتبًا لأشهر المسلسلات التليفزيونية، مثل: "الخواجة عبدالقادر" و"ونوس" و"شيخ العرب همام" وغيرها.

مكتبة القاهرة الكبرى رواية أبناء حورة عبدالرحيم كمال

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