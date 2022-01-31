مدير الاتصال بإيسسكو: مفهوم الثقافة تغير ولابد من مواكبة التغيرات (صور)

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46 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الخامس

تصوير- محمود بكار:

قال محمد زين العابدين مدير قطاع الثقافة والاتصال بمنظمة دول العالم الإسلامي "إيسسكو"، إن الثقافة تغيرت ولم تعد بمفهومها التقليدي وإنما تجاوز النواحي الإنثروبولوجية وأصبح مرجعًا يشكل كل نواحي الشخصية ولم تعد المؤسسة الثقافية معنية بدعم الإبداع فقط وإنما أصبحت فاعلة ومعنية بالربح أيضًا.

وأضاف خلال ندوة المؤسسات العربية ودعم الثقافة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن مفهوم الثقافة الجديد يشمل أمورا كثيرة خارج السياق، بمفهومها الشامل وتغير معناها وخصوصيتها وفحواها ولابد من تغيير مفاهيمنا لتشمل ما لنا من عمق تراثي وحضاري.

وطالب بأن تصبح الثقافة لديها القدرة على مواكبة الانعكاس الذي يجري على الساحة العالمية في مختلف مناحي الحياة، قائلا: هنا نستطيع أن تلعب الثقافة دورا في تطوير الإنسان.