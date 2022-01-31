رئيس الحجر الزراعي يكشف تفاصيل رفض شحنة تقاوي بطاطس اسكتلندية مخالفة

كتب- أحمد مسعد:

كشف مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحجر الزراعي التابع للوزارة، رفض شحنة تقاوي بطاطس قادمة من اسكتلندا منذ 4 أيام في أحد الموانئ المصرية.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الشحنة موجودة في ميناء الإسكندرية، مشيرًا إلى أن المركب وصلت الميناء كانت مخالفة للقرار الصادر عن أخر موعد لاستقبال شحنات من دول الاتحاد الأوروبي في 15 يناير الماضي.

وأضاف العطار في تصريح خاص أدلى به لـ"مصراوي"، أن الحجر الزراعي طالب بعودة الشحنة مرة أخرى احترامًا للقواعد والإجراءات التي تضعها وزارة الزراعة المصرية، لافتًا إلى أنه تلقى اتصالات مكثفة من المسؤولين هناك لقبول فحص الشحنة ودخولها البلاد.

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى أن المنشور تم إرساله للجميع ونحن نحترم شروط وقوانين الاتحاد الأوروبي، حيث تم توفير كافة احتياجات البلاد من التقاوي، مضيفًا أن الوزارة وضعت الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في الاستيراد منذ يوليو الماضي.

الجدير بالذكر أن مصر حققت نجاحاً كبيراً في الصادرات الزراعية حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية 5 ملايين و650ألف طن لأول مرة في تاريخ البلاد.