الطقس غدًا الثلاثاء.. ارتفاع حرارة طفيف.. ورياح وأتربة في هذه المنطقة

10:27 م الإثنين 31 يناير 2022
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية والسواحل الشمالية 18 درجة مئوية شمال الصعيد 19 درجة مئوية جنوب الصعيد 20 درجة مئوية.

وأضافت: "يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد معتدل على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين".

وتابعت: "تبقى الظاهرة المؤثرة هي الأتربة العالقة على السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا".

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