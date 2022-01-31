وزير التنمية المحلية ينعي اللواء عبدالسلام المحجوب

09:09 م الإثنين 31 يناير 2022
وزير التنمية المحلية ينعي اللواء عبدالسلام المحجوب

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

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كتب- محمد نصار:

نعى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بخالص الحزن والأسى اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق ومحافظ الإسكندرية والإسماعيلية الأسبق والذي وافته المنية اليوم.

وقال اللواء محمود شعراوي إن الفقيد الراحل كان قد تولي مسئولية الوزارة في فترة مهمة من تاريخها في عام 2006 حيث عمل على دعم المحافظات والتعامل مع كافة الجهات الداعمة للتنمية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن اللواء المحجوب كان من المحافظين الذين قادوا محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية بكل كفاءة ولعب دورًا كبيرًا في تحسين تقديم الخدمات المحلية للمواطنين والمستثمرين.

واختتم شعراوي: أسأل الله العلي القدير أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

عبد السلام المحجوب التنمية المحلية محمود شعراوي

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