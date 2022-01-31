الصحة تكشف جهودها للتأمين الطبي بمعرض الكتاب (صور)

مؤشرات أوّلية.. "خليفة" نقيبًا للزراعيين والفولي ورجب وكيلين (صور)

بينهم سيدة مسنة.. وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ 3 مواطنين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، جهودها للتأمين الطبي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه تم الآتي:

- تم نشر 30 فريقًا للتواصل المجتمعي لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

- تم توفير مركزين لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

- توفير 4 عيادات متنقلة ضمن المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، وسيارة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية ضمن "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة".

- توفير 2 سيارة مجهزة لتشجيع المشاركين بالمعرض على التبرع بالدم وأهميته.

- مشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان حيث يتم عرض أكثر من 10 مقاطع توعوية مصورة للتعريف بالأمراض النفسية واضطرابات الأطفال والمراهقين، وتوزيع كتيب "الصحة النفسية وقت أزمة كورونا"، و"دليل بالخدمات العلاجية" التي تقدمها 21 مستشفى ومركز تابعين للأمانة في 15 محافظة.

- تواجد طبيب نفسي في كل جناح لاستقبال استفسارات الجمهور فيما يخص الصحة النفسية.