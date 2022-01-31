"قومي المرأة": نرفض أي أراء تبرر استخدام العنف ضد المرأة

كتبت- نور العمروسي:

يعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رفضه لأي أراء تتخذ ستارًا لتبرير استخدام العنف ضد المرأة، وتستند إلى حجج قانونية مضللة ولا أساس لها، أو يتم عن عمد إساءة تفسيرها لتبرير استخدام العنف ضد المرأة والترويج له في الوقت الذي تكفل فيه الدولة المصرية حماية المرأة من جميع أشكال العنف بنص المادة 11 من دستور 2014 وما تم ترجمته من نصوص قانونيه لهذه المادة.

وأضاف المجلس في بيان له، أنه من الناحية الدينية نؤكد موقف الأزهر الشريف الذي طالما تبرأ من هذه الادعاءات حيث إنه لا يوجد أي دليل شرعي يؤكد أن النبي (ص) ضرب زوجاته، وأكد ذلك الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في بيان سابق له، نشر عبر صفحته على "فيسبوك" قال فيه: "أما العنف ضد المرأة، أو إهانتها بأي حال دليل فَهمٍ ناقصٍ، أو جهل فاضح، أو قلة مروءة، وهو حرام شرعًا".



وأوضح المجلس، أن بيانه هذا جاء تعقيبًا على ما جاء على لسان أحد الضيوف في برنامج الحكاية مع عمرو أديب في حلقتيه المذاعتين بتاريخ 29-30 يناير 2022، حيث قام الضيف باستخدام تفسيرات مغلوطة للقانون وبعض النصوص الدينية للتحريض بشكل واضح وصريح على استخدام العنف ضد الزوجة بحجة التأديب.

وحذر المجلس في بيانه، أي شخص يحرض على استخدام العنف ضد المرأة تحت أي مبرر خاصة وأنها تعيش حاليًا عصرها الذهبي في ظل جمهورية جديدة تقدر مكانة المرأة المصرية وتكفل لها الحماية بحكم الدستور، ويؤكد أن أي تحريض على استخدام العنف ضد المرأة لا يمكن تفسيره على أنه استخدام لحرية الرأي والتعبير.