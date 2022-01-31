أول تعليق من "الصحفيين" على حكم القضاء الإداري بإعادة تشكيل هيئة مكتبها

06:24 م الإثنين 31 يناير 2022
أول تعليق من "الصحفيين" على حكم القضاء الإداري بإعادة تشكيل هيئة مكتبها

محمد شبانة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مينا غالي:

علق الكاتب الصحفي محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بإلزام نقابة الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة مكتبها واستبعاد محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من منصبي سكرتير عام النقابة ووكيل النقابة، في الدعوى المقامة من عضوي المجلس محمود كامل وهشام يونس.

وقال شبانة، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن الحكم الصادر هو حكم درجة أولى، وسيجتمع مجلس النقابة في أقرب وقت لبحث التحركات المقبلة تجاه الحكم الصادر.

وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، بقبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون محمد شبانة سكرتيراً عاماً للنقابة، وإبراهيم أبو كيلة وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات.

وأكد الحكم أن القرار يأتي مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بعد استبعاد محمد شبانة من منصب سكرتير عام النقابة، وإبراهيم أبو كيلة من منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات.

محمد شبانة محكمة القضاء الإداري النقابة نقابة الصحفيين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2210

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1974

متعافون اليوم

423688

إجمالي الإصابات

22604

إجمالي الوفيات

356274

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. مصدر لمصراوي: لقجع سحب شكواه ضد مصر.. واجتماع للجنة الانضباط في كاف

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا