متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن ظهور متحور دلتاكرون وفلورونا

05:29 م الإثنين 31 يناير 2022
متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن ظهور متحور دلتاكرون وفلورونا

حسام عبد الغفار

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كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه في الأيام القليلة الماضية أصبحت بعض المصطلحات جزءا من الكوفيد-19، مثل دلتاكرون، فلورونا، أوميكرون.

وأوضح في منشور توعوي، أن العلماء يشاركون في تتبع التحورات الأحدث من الفيروس ومع ذلك، فإن Florona و Deltacron ليسا متحورات حقيقية.

ولفت إلى أن فلورونا عبارة عن إصابة بكل من الإنفلونزا وكوفيد-19 في نفس الوقت وهي إصابات مسجلة منذ بداية ظهور الفيروس منذ أكثر من عامين، كما لا يوجد ما يسمى دلتا كرون Deltacron، وهو مزيج من Delta و Omicron، لم يكن موجودا أبدا وقد يكون نتيجة لتلوث العينات في المعامل.

وبيّن أن 2.Omicron BA هو سلالة فرعية من Omicron ومع كونه يبدو أسرع انتشارا إلا أن الدراسات الصادرة من بريطانيا تشير إلى أن التطعيمات الموجودة حاليا هي أفضل في الحماية من متحورات 2.Omicron BA أكثر من 1.Omicron BA.

أما مصطلح NeoCoV ليس فيروسا جديدا، بل ينتمي إلى جنس مختلف تماقا من فيروسات كورونا ولا توجد أدلة حتى اللحظة على أنه يصيب الإنسان أصلا، و لا توجد حتى هذه اللحظة متحورات وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها مثيرة للقلق سومی Alpha Beta 9 Gamma 9 Delta 9 Omicron

وأضاف: تبقى الحقيقة العلمية، أن تلقي التطعيم والجرعة التنشيطية في وقتها يقلل بشكل فعال من المرض الشديد والاحتياج لدخول المستشفيات.

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حسام عبدالغفار فلورونا أوميكرون تحورات كورونا فيروس كورونا

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