بالشروط والتفاصيل.. القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات العليا خريجي الجامعات الحكومية والخاصة (ذكور) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة والتي تشمل الدفعة (2) أطباء والدفعة (2) متخصصين مختلط الحاصلين على درجة (دبلومة الدراسات العليا- الماجستير- الدكتوراه) دفعة يناير 2022.

صرح بذلك مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة .

وأشار مدير الكلية الحربية إلى أن التخصصـات المطلوبة تشمـل الطب البشري من الذكور الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية طب القوات المسلحة شرط أن يكونوا من تخصصات الأقسام الأكاديمية "التشريح والأجنة، الأنسجة (الهستولوجي)، وظائف الأعضاء (الفسيولوجي)، الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية، الطفيليات الطبية، الكائنات الدقيقة والمناعة، علم الأمراض، الأدوية الطبية، الصحة العامة وطب المجتمع، الطب الشرعي، والأقسام الإكلينيكية، الباطنة العامة، الجراحة العامة ،طب الأطفال، التوليد وأمراض النساء، السموم الإكلينيكية، التخدير وعلاج الألم، طب الرعاية المركزة، الأمراض الجلدية والتناسلية، الطب النفسي، طب وجراحة العين، الأنف والأذن والحنجرة، التصوير الإكلينيكي التشخيصي والتداخلي، الباثولوجيا الإكلينيكية، الأمراض الصدرية، الأمراض العصبية، الأمراض المعدية، أمراض القلب والأوعية الدموية، الطب الطبيعي والتأهيل، أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أمراض الكلى، الأمراض الروماتيزمية، أمراض الغدد الصماء والسكر، الطب النووي، علاج الأورام الإشعاعي، طب الأورام، جراحة المسالك البولية والتناسلية، جراحة العظام، طب الطوارئ، أمراض الدم الإكلينيكي، جراحة القلب والصدر، جراحة الأطفال، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الجهاز الهضمي، طب وصحة المسنين، الوراثة الطبية، السمعيات، جراحة الأوعية الدموية، جراحة التجميل والإصلاح والحروق، التخاطب، الطب المهني والبيئي.

ويشترط لدفعة الأطباء البشريين أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له بشرط التقيد بالسن على أن لا تزيد سن المتقدم في الأول من أبريل 2022 على 34 سنة للحاصلين على درجة الماجيستير، و38 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه على أن تكون مدة الدراسة بالكلية عاماً دراسيًّا واحدًا .

وبالنسبة إلى الأطباء البيطريين فتقبل الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له بشرط التقيد بالسن على أن لا تزيد سن المتقدم في الأول من أبريل 2022 على 30 سنة للحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا والماجيستير، و34 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه على أن تكون مدة الدراسة بالكلية عام دراسي واحد.

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من الدفعة (2) متخصصين مختلط الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه في تخصصات العلوم ( كيمياء خاصة، كيمياء مزدوجة، ميكروبيولوجي، بيولوجي، كيمياء حيوية، فيزياء، حواسب) ، وتخصص حاسبات وتكنولوجيا المعلومات واقتصاد وعلوم سياسية وسينما ومسرح (سينما، فنون مسرحية) وفنون جميلة (نحت، رسم) وتخصص تربية موسيقية وإعلام وصحافة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له بشرط التقيد بالسن على أن لا تزيد سن المتقدم في الأول من أبريل 2022 على 30 سنة للحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا والماجستير، و34 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه على أن تكون مدة الدراسة بالكلية عام دراسي واحد .

وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط في جميع المتقدمين أن يكون الطالب ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أية جنسية من دولة أخرى، وألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد استقال أو فصل تأديبياً من أي (كلية أو معهد أو مدرسة)، وأن لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، وألا يقل الطول عن 170 سم ، وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي للقوات المسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف على الطالب في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم لياقاته الطبية، وأن يجتاز بنجاح جميع اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم اجتيازه الاختبار، وأن يجتاز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7,5 متر دون تردد وللمرة اللأولى، وأن يجتاز الاختبارات النفسية، وأن يجتاز الكشف الطبي المتقدم والذي يشمل أيضاً (التحاليل التخصصية المتقدمة) وأن يجتاز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم لجنة الاختبار وطبقاً لأسبقية اختياره وكذا درجة التفوق، وأن يكون الطالب حاصلاً على درجة الدراسات العليا من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس (المعاهد العليا أو الأكاديميات)، ويسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط، وأن يكون المؤهل (دبلومة الدراسات العليا- الماجستير- الدكتوراه) أكاديمي وفي نفس التخصص .

ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية علماً بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية اعتباراً من يوم السبت الموافق 5،2،2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 14،2،2022 .

وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على (الإنترنت) وهو tansiq.mod.gov.eg) ) اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1،2،2022 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونياً وذلك لتقليل كثافة الحضور في اليوم الواحد .