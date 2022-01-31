اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري- السعودي "مرجان-17"

04:22 م الإثنين 31 يناير 2022
اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري- السعودي "مرجان-17"

التدريب البحري المصري السعودي المشترك

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كتب- محمد سامي:

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي "مرجان-17" والذي استمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية والذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية.

وتضمن التدريب تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية، وتنفيذ استطلاع تكتيكي ضد الأهداف البحرية وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

وشمل التدريب تنفيذ عناصر القوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية عدة رمايات بالأسلحة الصغيرة والقناصة والتدريب على أعمال اقتحام المباني، والتي أظهرت ما يتمتع به الجانبان من كفاءة قتالية عالية.

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية .

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