تبدأ غدا.. إجراءات جديدة لصرف الخبز وضياع الحصص في هذه الحالة

03:46 م الإثنين 31 يناير 2022
تبدأ غدا.. إجراءات جديدة لصرف الخبز وضياع الحصص في هذه الحالة

صرف الخبز

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كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الثلاثاء، تطبيقًا جديدًا على منظومة صرف الخبز.

ويعتمد التعديل الجديد على وقف الصرف المقدم لحصص الخبز أكثر من 3 أيام؛ لضمان المعرفة اليومية لعملية صرف الحصص. وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن مَن يتخلف عن حصصه تضيع عليه، وكان من الضروري تطبيق هذه الإجراءات لترشيد الاستهلاك.

وأوضح حماد طريقة الصرف الجديدو قائلا إنه في حالة قيام المواطن بصرف حصص الخبز المخصصة له لمدة 3 أيام، فإنه لا يمكن له الحصول على خبز خلال تلك الأيام الثلاثة من الحصص الجديدة وإذا قام بصرف حصة الخبز المخصصة لأيام 1 و2 و3 في الشهر فإنه يجب الانتظار ليوم 4 فبراير حتى يتمكن من صرف الخبز المخصص له وذلك بعكس النظام القديم.

وأضاف رئيس شعبة المخابز أنه في حال محاولة المواطن الحصول على الخبز فستظهر له رسالة سبق صرف حصة هذا اليوم.

وأشار حماد إلى أنه في حالة قيام المواطن بشراء جزء من حصته في الخبز لمدة 3 أيام، فإن باقي الحصة سيتم تحويله لنظام نقاط الخبز، ولن يقوم بشراء الخبز المخصص له في اليوم التالي.

صرف الخبز وزارة التموين شعبة المخابز

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