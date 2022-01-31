بعثة الأهلي تغادر إلى أبوظبي بطائرة خاصة لخوض كأس العالم للأندية

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة فريق النادي الأهلي لكرة القدم، متجهة إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام في دبي خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات سفر بعثة الأهلي على رحلة خاصة، تابعة لشركة مصر للطيران، من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وتضم بعثة الأهلي 30 لاعباً ومعهم الجهاز الفني والإداري بجانب المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق منسقًا عامًا وطارق قنديل وحسام غالي عضوا المجلس وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات وجمال جبر مدير إدارة الإعلام وحنان الزيني مدير إدارة اللوائح والتراخيص بالنادي، ومحمد رمضان نائب مدير إدارة الاشتراكات وماريان الكساب نائب مدير إدارة التسويق.