بعد الإصابة بأوميكرون.. متى يجب الحصول على اللقاح؟

كتب - أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، الفترة التي يجب الحصول فيها على لقاح كورونا بعد التعافي من الإصابة بمتحور أوميكرون.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه بعد التعافي بمدة شهر يمكن للشخص أخذ لقاح فيروس كورونا.

كان عبدالغفار أعلن أن الوزارة أتاحت للمواطنين المستحقين للجرعة التنشيطية إمكانية تغيير مكان تلقيهم للقاح، وذلك من خلال اتصالهم بالخط الساخن "105" وطلب التغيير، مؤكدا إتاحة الجرعات التنشيطية لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.

وأشار إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتطعيم باقي الطلاب المستهدفين بالمدارس فور انتظامهم بالدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد الحصول على الموافقات المستنيرة من أولياء أمور الطلاب، لافتاً إلى أن تطعيم هؤلاء الطلاب يتم داخل المدارس من خلال الفرق الطبية المتحركة.